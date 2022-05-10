Перехід 21-річного норвежця до клубу, за який колись виступав його батько, – вирішена справа. Манчестер Сіті уже повідомив про досягнення домовленості з дортмундською Борусією.

Манчестер Сіті офіційно оголосив про трансфер Холанда

За інформацією Фабріціо Романо, Холанд у Манчестер Сіті буде серед гравців, які мають найвищу заробітну плату. Форварду будуть платити 375 тисяч фунтів на тиждень (близько 20 млн за сезон). Це на тому ж рівні, що й у головної зірки команди – Кевіна Де Брюйне.

До слова, Манчестер Сіті стане п'ятим клубом в кар'єрі Холанда, який виступав за норвезькі Брюне та Мольде, австрійський Зальцбург та Борусію. В Дормунд Ерлінг перебрався взимку 2020 року. Відтоді форвард зіграв за "джмелів" 88 матчів, забивши 85 голів.

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