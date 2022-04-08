Пропозиція Манчестер Юнайтед виявилася нецікавою для 21-річного норвежця, стверджує ESPN.

Реал сумнівається у доцільності придбання Холанда через божевільні запити й "синдром Азара"

"Червоні дияволи" обіцяли Холанду будь-які гроші, однак бомбардир Борусії сумнівається у перспективах проекту на Олд Траффорд. Є великий ризик залишитися без Ліги чемпіонів на наступний сезон, ім'я нового тренера МЮ поки також невідоме. Ерлінг хоче зосередитися на переговорах з Реалом та Ман Сіті. Ці клуби зараз поєднують у собі фінансову та спортивну складову, яка так цікавить форварда.

Додамо, що в поточному сезоні Холанд провів 24 матчі, в яких оформив 23 голи та 6 асистів.

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