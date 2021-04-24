Дубль Ерлінга Холанда допоміг дортмундській Борусії здолати на виїзді Вольфсбург (2:0).

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Таким чином норвежець довів рахунок своїх голів у Бундеслізі до 38-ми. Це рекордна результативність в історії турніру для гравців віком до 21 року, повідомляє Gracenote Live. Попереднє досягнення належало ще одному таланту "джмелів" Джейдону Санчо (36 м'ячів).

Нагадаємо, Холанд приєднався до Борусії у січні 2020-го, перейшовши із Зальцбурга.

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