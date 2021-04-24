Холанд став найкращим молодим бомбардиром в історії Бундесліги – рекорд належав партнеру Ерлінга
20:43 - Читать на русском
Форвард Борусії Д Ерлінг Холанд продовжує підкорювати різноманітні досягнення чемпіонату Німеччини.
завершено
Ерлінг Холанд 12’
Джуд Беллінгем 59’
Ерлінг Холанд 68’
12’ Ерлінг Холанд
59’ Джуд Беллінгем
68’ Ерлінг Холанд
Дубль Ерлінга Холанда допоміг дортмундській Борусії здолати на виїзді Вольфсбург (2:0).
Холанд тягне Борусію в Лігу чемпіонів – дубль норвежця декласував міцного конкурента
Таким чином норвежець довів рахунок своїх голів у Бундеслізі до 38-ми. Це рекордна результативність в історії турніру для гравців віком до 21 року, повідомляє Gracenote Live. Попереднє досягнення належало ще одному таланту "джмелів" Джейдону Санчо (36 м'ячів).
Нагадаємо, Холанд приєднався до Борусії у січні 2020-го, перейшовши із Зальцбурга.
Бомбардир із бензопилою: Ерлінг Холанд працює на тракторі, не має дівчини і лякає не тільки голами
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter