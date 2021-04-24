Холанд стал лучшим молодым бомбардиром в истории Бундеслиги – рекорд принадлежал партнеру Эрлинга
20:45 - Читати українською
Форвард Боруссии Д Эрлинг Холанд продолжает покорять различные достижения чемпионата Германии.
завершено
Эрлинг Холанд 12’
Джуд Беллингем 59’
Эрлинг Холанд 68’
12’ Эрлинг Холанд
59’ Джуд Беллингем
68’ Эрлинг Холанд
Дубль Эрлинга Холанда помог дортмундской Боруссии одолеть на выезде Вольфсбург (2:0).
Холанд тянет Боруссию в Лигу чемпионов – дубль норвежца деклассировал крепкий Вольфсбург
Таким образом норвежец довел счет своих голов в Бундеслиге до 38-ми. Это рекордная результативность в истории турнира для игроков до 21 года, сообщает Gracenote Live. Предыдущее достижение принадлежало еще одному таланту "шмелей" Джейдону Санчо (36 мячей).
Напомним, Холанд присоединился к Боруссии в январе 2020-го, перейдя из Зальцбурга.
Бомбардир із бензопилою: Ерлінг Холанд працює на тракторі, не має дівчини і лякає не тільки голами
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter