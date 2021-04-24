Дубль Эрлинга Холанда помог дортмундской Боруссии одолеть на выезде Вольфсбург (2:0).

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Таким образом норвежец довел счет своих голов в Бундеслиге до 38-ми. Это рекордная результативность в истории турнира для игроков до 21 года, сообщает Gracenote Live. Предыдущее достижение принадлежало еще одному таланту "шмелей" Джейдону Санчо (36 мячей).

Напомним, Холанд присоединился к Боруссии в январе 2020-го, перейдя из Зальцбурга.

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