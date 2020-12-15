Нападник Борусії Д Ерлінг Холанд нарешті забрав нагороду за звання найкращого молодого гравця 2020 року.

Норвезький бомбардир у своєму Instagram опублікував світлину з трофеєм. Видання Tuttosport оголосило Холанда переможцем голосування ще 21 листопада, однак 20-річному нападнику довелося трохи зачекати, щоб забрати приз.

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"Я дуже гордий і радий отримати нагороду Golden Boy-2020. Хотів би подякувати вболівальникам, моїм товаришам по команді, моїй родині та друзям за всю підтримку та прихильність", – написав Ерлінг під публікацією.

Додамо, що форвард Борусії Д провів 14 матчів у поточному сезоні, відзначився 17 голами та 3 асистами. Портал Transfermarkt оцінює його у 100 млн євро.

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