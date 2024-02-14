Бабуся форварда "містян" Тоне Расдал померла в суботу, 10 лютого, у віці 80 років. Про це повідомило видання NRK. Похорони заплановані на наступний тиждень.

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Ерлінг Холанд не брав вихідних і з моменту трагедії взяв участь у двох матчах. Норвежець виходив на поле проти Евертона, за який грає українець Віталій Миколенко. В матчі з "ірисками" Холанд відзначився дублем. А також грав в Лізі чемпіонів проти Копенгагена, утім, забити йому не вдалося.

Нагадаємо, у поточному сезоні Холанд зіграв за Манчестер Сіті у 26 матчах у всіх турнірах. В активі Ерлінга 21 гол та шість результативних передач.

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