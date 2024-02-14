Бабушка форварда "горожан" Тоне Расдала умерла в субботу, 10 февраля, в возрасте 80 лет. Об этом сообщило издание NRK. Похороны запланированы на следующую неделю.

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Эрлинг Холанд не брал выходных и с момента трагедии принял участие в двух матчах. Норвежец выходил на поле против Эвертона, за который играет украинец Виталий Миколенко. В матче с "ирисками" Холанд отметился дублем. А также играл в Лиге чемпионов против Копенгагена, впрочем, забить ему не удалось.

Напомним, в текущем сезоне Холанд сыграл за Манчестер Сити в 26 матчах во всех турнирах. В активе Эрлинга 21 гол и шесть результативных передач.

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