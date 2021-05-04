Нападник Борусії Д Ерлінг Холанд має високі шанси на перехід у новий клуб вже в наступне трансферне вікно.

Борусія має угоду з Холандом, що наступний сезон він проведе у Дортмунді, а влітку 2022 року може перебратись до Реала, але турнірне становище "джмелів" може змінити плани німецького клубу.

"З Санчо у нас є джентльменська угода, з Холандом – немає": спортдиректор Борусії Д – про потенційні трансфери "джмелів"

Як повідомляє AS, норвежець покине клуб вже цього літа, якщо Борусія не забезпечить собі путівку до Ліги чемпіонів на наступний сезон. Відзначимо, що "жовто-чорні" посідають п'яте місце у Бундеслізі з 55 пунктами в активі, відстаючи від третього Вольфсбурга лише на 2 очки за 3 тури до кінця першості.

До слова, Холанд у поточному сезоні відіграв у 38 зустрічах, записавши до свого активу 37 голів та 11 результативних передач.

Борусія Д за тайм знищила головну сенсацію Кубка Німеччини і зіграє у фіналі з РБ Лейпциг