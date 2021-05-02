Спортивний директор дортмундської Борусії Міхаель Цорк чітко дав зрозуміти, що норвезький форвард не зможе так легко покинути "джмелів", як його партнер по команді.

"Минулого літа ми з Санчо досягли джентльменської угоди про те, що за певних умов він зможе змінити клуб.

Борусія Д розробила форму на наступний сезон – дизайнерів надихнув тріумф "джмелів" у Лізі чемпіонів у далекому 1997-му

Він уже провів з нами кілька років. Але в кінцевому рахунку необхідні умови (з боку Манчестер Юнайтед) не були виконані і він залишився. Але з Холандом такої угоди не існує", – цитує Цорка Goal.com.

Нагадаємо, Санчо давно прагне підписати Манчестер Юнайтед. Натомість Холанда, попри бажання "джмелів", намагається працевлаштувати в інший клуб скандальний агент Міно Райола – він вже провів переговори з представниками Барселони, Реала та кількома англійськими грандами.

"Холанд і Мбаппе можуть грати разом": Райола не відносить Ман Сіті до великих клубів – фаворити на трансфер епохи