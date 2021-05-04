Нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд имеет высокие шансы на переход в новый клуб уже в следующее трансферное окно.

Боруссия имеет соглашение с Холандом, что следующий сезон он проведет в Дортмунде, а летом 2022 года может перебраться в Реал, но турнирное положение "шмелей" может изменить планы немецкого клуба.

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Как сообщает AS, норвежец покинет клуб уже этим летом, если Боруссия не обеспечит себе путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Отметим, что "желто-черные" занимают пятое место в Бундеслиге с 55 пунктами в активе, отставая от третьего Вольфсбурга лишь на 2 очка за 3 тура до конца первенства.

К слову, Холанд в текущем сезоне сыграл в 38 встречах, записав в свой актив 37 голов и 11 результативных передач.

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