Мбаппе – найдорожчий молодий гравець світу за версією Forbes
Журнал Forbes оприлюднив список найдорожчих футболістів світу віком до 21 року включно.
Очолив даний рейтинг Forbes Кіліан Мбаппе. Трансферна вартість 21-річного нападника ПСЖ та збірної Франції склала 183,3 млн євро. За основу дослідження було взято дані Transfermarkt та CIES.
Мбаппе склав символічну збірну ПСЖ всіх часів
Друге місце посів Жоау Феліш з мадридського Атлетіко (104 млн євро). Третім став представник Челсі Кай Хаверц (98 млн).
Також у топ-10 потрапили:
4. Альфонсо Девіс (Баварія, 88,3 млн євро);
5. Маттейс Де Лігт (Ювентус, 86,8 млн євро);
6. Джейдон Санчо (Борусія Дортмунд 86,8 млн євро);
7. Ерлінг Холанд (Борусія Дортмунд, 68,3 млн євро);
8. Ашраф Хакімі (Інтер, 66,3 млн євро);
9. Віктор Осімхен (Наполі, 63 млн євро);
10. Ферран Торрес (Манчестер Сіті, 57,7 млн євро).
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