Гладбах перед виїздом в Україну на матч Ліги чемпіонів проти Шахтаря обіграв екс-лідера Бундесліги. Огляд матчу Борусія М – РБ Лейпциг (1:0) читайте на "Футбол 24".

Обидві команди живуть в рамках насиченого єврокубкового графіка. Гладбах на тижні втратив перемогу над Реалом, а Лейпциг розгромно влетів Манчестер Юнайтед. Юліан Нагельсманн використав активну ротацію та вперше поставив з перших хвилин 18-річного новачка Лазара Самарджіча. Марко Розе зробив менше змін, але замість автора дубля у ворота Реала Маркуса Тюрама він випустив Ханнеса Вольфа, який влітку перейшов якраз з Лейпцига (побивши горщики з Нагельсманном).

Борусія сьогодні одягла стильну чорну форму на честь 120-річчя клубу, вийшла в схемі 4-2-3-1 та отримала м'яч під свій контроль. Господарі розігрували з глибини, традиційно виманюючи суперника в пресинг, але Лейпциг не зустрічав "жеребців" високо. Щільний середній блок гостей обрубував атаки Гладбаха в центрі поля, після чого підопічні Нагельсманна користувалися слабким місцем опонента – вільними зонами за спиною крайніх захисників.

Так виникли два найгостріші моменти РБ в першому таймі. Поульсен знайшов дірку на лівому фланзі Борусії, обігрався з Сьорлотом і вистрелив під поперечину – Зоммер впорався. У наступному епізоді Сьорлот через ту ж зону на швидкості обіграв Ельведі та гостро прострілив, однак Поульсен не дотягнувся до м'яча.

Лейпциг поступався у володінні м'ячем, але атакував краще – 1:6 за ударами до перерви. Під завісу першого тайму Борусія забила, але судді скасували гол – Плеа з офсайду вирвався сам на сам з голкіпером. Юліан Нагельсманн часто "піхав" своїм футболістам, однак явно перегравав Марко Розе. Від наставника Гладбаха чекали реакції.

І Розе відреагував, спробувавши налагодити проблему зону. Зняв Ельведі, який програвав ключові дуелі форвардам РБ, перевів у центр оборони Бенсебайні, а на фланг випустив Вендта. Картина матчу дійсно змінилася. Борусія почала різкіше атакувати, не так дорожила м'ячем, швидше доправляла його на чужу половину, а там пресингувала. У першій третині другого тайму Гладбах обіграв гостей за ударами (3:1) – це чудово відбиває хід зустрічі.

Пішли моменти біля воріт Гулачі – виникли вони внаслідок помилок Упамекано. Хофманн і Херманн по разу зіграли на перехопленні та вивели на удари Плеа (спершу впорався воротар, потім француз не зумів пробити). Алассан знайшов ще одну нагоду для удару, але знову не забив. А от Ханнес Вольф свій колишній клуб засмутив.

У Борусії пройшла хороша позиційна атака (що рідкість), де ключовим стало сміливе підключення Бенсебайні (наслідок перестановок Розе). Далі Плеа знайшов у штрафному Херманна, той відкинув Вольфу, а молодий австрієць елегантно вразив дальній кут. Так він відомстив Нагельсманну, якому не раз дорікав за відсутність шансів у Саксонії. Між тренером і футболістом зовсім не склалися стосунки, тому Лейпциг мусив віддати Вольфа в Гладбах.

Нагельсманн сипонув замінами – випустив чотирьох свіжих футболістів. Лейпцигу довелося влаштувати навалу, адже господарі окопалися біля власних воріт. Перш ніж "бики" почали створювати момент за моментом (Забітцер трішки не влучив у площину, дальній удар Айдара потягнув Зоммер, Сьорлот замкнув простріл ударом вище воріт, постріл Форсберга заблокували), Борусія встигла організувати фірмовий контрвипад. Плеа опустився під вертикаль Зоммера, зачепився за м'яч, відкинув на фланг Лайнеру, прибіг в атаку і з лінії штрафного потужно пробив у стійку.

Під завісу зустрічі Борусія грала просто, нічого не вигадувала, але Лейпицг так і не спромігся вирвати нічию. Саксонці провалили лише старт другого тайму, проте цього Гладбаху вистачило. Перша перемога Борусії М над Лейпцигом в історії! РБ після цього туру втратив лідерство у Бундеслізі та опинився на третьому місці з 13 очками. Гладбах набрав 11 пунктів і піднявся на 4 сходинку. У вівторок "жеребці" в Києві зіграють проти Шахтаря в Лізі чемпіонів. Буде дуже цікава битва!

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