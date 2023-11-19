Норвежці достроково втратили шанси кваліфікуватися на Євро напряму, віддавши путівки Шотландії та Іспанії. У скандинавів ще був невеликий шанс застрибнути у плей-офф Ліги націй, але перемога Румунії над Ізраїлем поставила крапку в мріях Холанда і Ко хоча б про плей-офф.

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У стикових матчах Ліги націй зіграє Ізраїль. Норвегія втратила будь-які шанси здобути путівку на чемпіонат Європи. Холанд, який забив за національну команду 27 голів у 29 матчах, знову дивитиметься турнір по телевізору. Це вже третій форум, який пропустить забивний форвард Манчестер Сіті – раніше Норвегія не змогла вийти на Євро-2020 і ЧС-2022.

До слова, останнім великим турніром, на який кваліфікувалася збірна Норвегії, був чемпіонат Європи-2000. Тоді скандинави не вийшли з групи, віддавши перші два місця Іспанії та Югославії.

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