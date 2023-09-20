"Не уявляю, скільки моментів ми змарнували за останні два матчі. Ми грали дуже добре, але не могли забити. Однак ми діяли послідовно та у підсумку здобули перемогу.

Дубль Альвареса у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Црвена Звезда – 3:1

Якщо ви маєте 22 удари (за перший тайм), це означає, що ви граєте дуже добре. Відповідальність за те, щоб забивати, має лежати на тих, хто грає в атаці. Якби ми на початку матчу зуміли двічі забити, все було б зовсім інакше. Ми втрачали моменти, але створювали їх багато. І так ми зможемо перемагати.

У перерві я сказав: "Хлопці, не можна сказати, що ми погано граємось. Забудьте про рахунок, ми можемо відігратися, так що просто заспокойтеся і постарайтеся цього досягти". І нам це вдалось. Альварес заслуговує того, щоб потрапляти до складу одним із перших. У кожному матчі він працює, забиває, віддає гольові передачі", – розповів Гвардіола після матчу в інтерв'ю.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті обіграв Црвену Звезду в першому турі Ліги чемпіонів (3:1). Наступний матч "містяни" проведуть в чемпіонаті Англії проти Ноттінгема.

Манчестер Сіті помучився з Црвеною Звездою в ЛЧ – 13 сейвів, програний тайм, збитий приціл Холанда, дубль чемпіона світу