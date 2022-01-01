Нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд уже определился с чемпионатом, в который переберется летом 2022 года.

Холанд находится в испанской Марбелье, где занимается на тренировочных полях, а также посещает местные рестораны и супермаркеты, где его узнали фанаты.

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По информации AS, норвежец ответил болельщикам на вопрос, где планирует продолжить карьеру. "Я буду играть здесь, в Испании", – лаконично ответил Эрлинг, однако не раскрыл клуб, в который планирует перебраться. Игрока сватают в Реал и Барселону, однако именно мадридцы являются фаворитами форварда. Также на Холанда претендует Манчестер Сити.

Отметим, что нападающий провел 16 матчей за Боруссию Д в этом сезоне во всех соревнованиях, в которых умудрился наколотить 19 голов и отдать 5 ассистам.

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