"Думаю, що наступним його кроком може стати АПЛ, адже це великий крок для будь-якого футболіста, який хоче стати одним із найкращих форвардів світу. Холанду не дуже подобається Прем'єр-ліга, це не його мрія. Нині ця ліга не є ідеальною.

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Він віддає перевагу Ла Лізі, вона йому дуже подобається. Тому я думаю, що зараз Прімера – це ідеальний варіант для нього. Або Бундесліга, де він зараз грає. Не факт, що він змінить клуб влітку. Борусія вважає, що правильним кроком для його кар'єри став би ще один рік у Німеччині.

Я не знаю, що Міно Райола думає про це. Мені здається, Райола хоче, щоб він пішов з Борусії, тому що після двох років йому важливо знайти новий виклик. Отже, я думаю, що Міно спробує знайти правильне рішення. Реал – це варіант. Навіть якщо вони точно підпишуть Мбаппе, їм хотілося б мати кількох форвардів на майбутнє. Не знаю, чи вийде у них.

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Прем'єр-ліга – це мрія будь-якого футболіста, але не Холанда. Це не перший вибір для нього. Я не знаю чому, адже зараз кожен гравець хоче опинитися в Манчестер Юнайтед або Челсі. Навіть минулого року Челсі намагався підписати його, але не вийшло, бо Холанд вважає, що Реал чи Барселона стануть правильним кроком для нього зараз.

Придбати його можуть тільки Реал або Барселона, тому що він не піде в Атлетіко чи будь-який інший клуб. Можливо, тому він сказав агенту спробувати організувати трансфер до Реала. Якщо з ними не вийде, то піде в Барселону. А вже потім – з Челсі, Манчестер Юнайтед і так далі", – цитує Ді Марціо Wett Freunde.

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