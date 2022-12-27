"Думаю, что следующим его шагом может стать АПЛ, ведь это большой шаг для любого футболиста, желающего стать одним из лучших форвардов мира. Холанду не очень нравится Премьер-лига, это не его мечта. Сейчас эта лига не является идеальной.

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Он предпочитает Ла Лигу, она ему очень нравится. Поэтому я думаю, что сейчас Примера – это идеальный вариант для него. Или Бундеслига, где он играет. Не факт, что он сменит клуб летом. Боруссия считает, что правильным шагом для его карьеры стал бы еще год в Германии.

Я не знаю, что Мино Райола думает об этом. Мне кажется, Райола хочет, чтобы он ушел из Боруссии, потому что после двух лет ему важно найти новый вызов. Я думаю, что Мино попытается найти правильное решение. Реал – это вариант. Даже если они точно подпишут Мбаппе, им бы хотелось иметь нескольких форвардов на будущее. Не знаю, получится ли у них.

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Премьер-лига – это мечта любого футболиста, но не Холанда. Это не первый выбор для него. Я не знаю почему, ведь сейчас каждый игрок хочет оказаться в Манчестер Юнайтед или Челси. Даже в прошлом году Челси пытался подписать его, но не получилось, потому что Холанд считает, что Реал или Барселона станут правильным шагом для него сейчас.

Приобрести его могут только Реал или Барселона, потому что он не уйдет в Атлетико или любой другой клуб. Возможно, поэтому он сказал агенту попытаться организовать трансфер в Реал. Если с ними не получится, то уйдет в Барселону. А уже потом – с Челси, Манчестер Юнайтед и так далее", – цитирует Ди Марцио Wett Freunde .

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