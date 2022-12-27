Барселона визначилася з пріоритетною трансферною ціллю на найближче літо. Підписання матиме стратегічне значення для клубу.

Жоан Лапорта шукає "нового Роналдінью", зіркового футболіста, який став би лідером перебудови клубу у найближчі роки. Ця роль, на думку президента Барси, ідеально підходить Ерлінгу Холанду, розповів топовий каталонський інсайдер Жерар Ромеро.

Лапорта переконаний, що зможе зробити форварду Борусії конкурентну пропозицію влітку 2022-го. Райола начебто теж схвалює переїзд свого підопічного саме на Камп Ноу. Звісно, за умови, що Барселона знайде кошти.

У випадку з провалом трансферу норвежця Барселона зосередиться на дешевшій альтернативі – на другій позиції у шорт-листі Лапорти опинився сенсаційний бомбардир Фіорентини Душан Влаховіч. Вартість 21-річного серба коливається в межах 50-60 млн євро. Щоправда, у нього досить серйозні апетити по зарплаті – не менше 12 мільйонів у рік.

Дебютував у Барселоні при Гвардіолі, а зараз продає дитячий одяг: історія "ізраїльського Мессі" з українським слідом