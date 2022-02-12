Ман Сіті випереджає ПСЖ і Реал у боротьбі за Холанда – "містяни" мають родинний козир і вже назбирали гроші на трансфер
Манчестер Сіті готує підґрунтя для супертрансферу нападника Борусії Д Ерлінга Холанда.
Чемпіони Англії дещо вирвалися вперед у перегонах з ПСЖ та Реалом, інформує Football Insider.
Реал відтермінував підписання Холанда через Мбаппе – норвежця поставили перед фактом
До переїзду на Етіхад 21-річного норвежця підштовхує його батько – Альф-Інге Холанд, який свого часу сам виступав за Ман Сіті. Крім того, продажем Феррана Торреса "містяни" завбачливо звільнили місце і заробили частину грошей на Холанда. Іспанець поповнив бюджет клубу на 55 млн євро, а клаусула бомбардира Борусії складає 75 млн євро.
Нагадаємо, у поточному сезоні Холанд провів 20 матчів, оформивши 23 голи і 6 асистів.
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