"Мы пообщались с Холандом. Думаю, он не останется в Боруссии. Он хочет перейти к очень сильной команде, претендующей на победу в Лиге чемпионов. У меня создалось впечатление, что он ищет долгосрочный проект. Он рассказал мне, что ему нравится Испания.

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Спортивная составляющая волнует его больше, чем финансовая. Если Мбаппе перейдет в Реал, думаю, Барселона будет хорошим вариантом", – поделился Мичу в комментарии Mundo Deportivo.

Добавим, что Мбаппе уже долгое время сватают в Реал, а вот Барселона очень заинтересована в переходе Холанда. Эрлинг в текущем сезоне провел 20 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 6 ассистов.

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