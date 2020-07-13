"Холанд не був п'яний": охоронна фірма пояснила, за що зірку Борусії Д вигнали з нічного клубу

Представник охоронної компанії PSS Securitas Крістофер Несхайм пояснив рішення співробітника вигнати нападника дортмундської Борусії Ерлінга Холанда з нічного клубу в Норвегії.

"Ерлінг не був п'яний. Він був готовий до співпраці і показав повне розуміння ситуації після розмови на вулиці. Інцидент стався через правила щодо запобігання поширенню COVID-19.

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Біля Холанда збиралося багато людей. Вони просили сфотографуватися і розмовляли з ним. Тиск зростав. Зрештою, нам довелося попросити його піти", – цитує Несхайма Goal з посиланням на Bild.

Нагадаємо, напередодні з'явився відеозапис інциденту. На ньому видно, що Холанда силоміць виводять з розважального закладу. Футболіст був незадоволений діями охоронця.

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