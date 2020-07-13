toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Німеччина
ОЛЕКСАНДРІЯ - ДИНАМО АНДРІЙ ЛУНІН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДЕСНА - ШАХТАР

"Холанд не був п'яний": охоронна фірма пояснила, за що зірку Борусії Д вигнали з нічного клубу

17:30 - Читать на русском
"Холанд не був п'яний": охоронна фірма пояснила, за що зірку Борусії Д вигнали з нічного клубу
Ерлінг Холанд / фото: Борусія Д

Представник охоронної компанії PSS Securitas Крістофер Несхайм пояснив рішення співробітника вигнати нападника дортмундської Борусії Ерлінга Холанда з нічного клубу в Норвегії.

"Ерлінг не був п'яний. Він був готовий до співпраці і показав повне розуміння ситуації після розмови на вулиці. Інцидент стався через правила щодо запобігання поширенню COVID-19.

Холанда вигнали з нічного клубу в Норвегії – форвард лютував і ледь не побився з охоронцем

Біля Холанда збиралося багато людей. Вони просили сфотографуватися і розмовляли з ним. Тиск зростав. Зрештою, нам довелося попросити його піти", – цитує Несхайма Goal з посиланням на Bild.

Нагадаємо, напередодні з'явився відеозапис інциденту. На ньому видно, що Холанда силоміць виводять з розважального закладу. Футболіст був незадоволений діями охоронця.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?

blog_ava
"Динамо, Зоря і Десна не готові до ЛЧ": чому Михайличенко – необ’єктивний, або Чи варто повертати Супрягу у Київ
14:00
6139
Теги
Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Ерлінг Ерлінг Холанд
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
51
хв
Алавес
20:30
Хетафе
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук