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Холанда вигнали з нічного клубу в Норвегії – форвард лютував і ледь не побився з охоронцем

15:56 - Читать на русском
Холанда вигнали з нічного клубу в Норвегії – форвард лютував і ледь не побився з охоронцем
Ерлінг Холанд / Bild

Форвард Борусії Д Ерлінг Холанд потрапив до скандальної ситуації під час свого перебування на батьківщині.

Холанда виштовхали з нічного клубу в Норвегії, після чого форвард продовжив суперечку з охоронцями, повідомляє Daily Mail.

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На відео видно, що охоронці виводять футболіста з приміщення, а Ерлінг не приховує своєї люті. Друзі нападника відтягнули його від охорони, що дозволило уникнути повноцінної бійки.

До слова, в сезоні 2019/20 Ерлінг Холанд провів 40 матчів у всіх турнірах, у яких забив 44 м'ячі. Першу частину сезону 19-річний форвард провів у складі австрійського Зальцбурга.

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Теги
Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Відеоновини Ерлінг Ерлінг Холанд
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