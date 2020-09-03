На пропозицію назвати трьох футболістів, які його найбільше надихнули, бомбардир Борусії відповів доволі оригінально. Якщо імена Кріштіану Роналду і Златана Ібрагімовіча не стали несподіванкою, то вибір третього здивував.

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Третім гравцем, гра якого надихала Холанда, став Мічу (Мігель Перес Куеста) – колишній нападник Райо Вальєкано, Суонсі та низки інших клубів.

Нагадаємо, Мічу у сезоні 2012/13 приголомшив всю АПЛ виступами у складі Суонсі, але згодом зірка іспанця згасла. Нападник не зміг закріпитися в Наполі та Ов'єдо, після чого завершив кар'єру ще у 2017-му. На той момент йому виповнився лише 31 рік.

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