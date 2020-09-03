На предложение назвать трех футболистов, которые его больше всего вдохновили, бомбардир Боруссии ответил довольно оригинально. Если имена Криштиану Роналду и Златана Ибрагимовича не стали неожиданностью, то выбор третьего удивил.

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Третьим игроком, игра которого вдохновляла Холланд, стал Мичу (Мигель Перес Куэста) – бывший нападающий Райо Вальекано, Суонси и ряда других клубов.

Напомним, Мичу в сезоне 2012/13 ошеломил всю АПЛ выступлениями в составе Суонси, но впоследствии звезда испанца погасла. Нападающий не смог закрепиться в Наполи и Овьедо, после чего завершил карьеру еще в 2017-м. На тот момент ему исполнился только 31 год.

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