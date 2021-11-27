Холанд нарвався на середній палець від фанатки Вольфсбурга – відео епічного моменту
27 листопада 21:07 - Читать на русском
Нападник Борусії Д Ерлінг Холанд отримав відсіч з трибун під час матчу проти Вольфсбурга.
завершено
Емре Джан 33’
Доніелл Мален 55’
Ерлінг Холанд 81’
33’ Емре Джан
55’ Доніелл Мален
81’ Ерлінг Холанд
На 81-й хвилині норвежець зробив рахунок 3:1 і фактично позбавив "вовків" шансів на очки.
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Холанд чомусь побіг святкувати гол до трибун суперника і показав у ворожий бік вказівний палець. Фанатка Вольфсбурга не знітилась, відповівши пальцем середнім.
Нагадаємо, Холанд понад місяць не грав через травму, але 20 хвилин на полі йому вистачило для 10-го гола в поточному сезоні Бундесліги.
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