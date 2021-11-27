Нападник Борусії Д Ерлінг Холанд отримав відсіч з трибун під час матчу проти Вольфсбурга.

На 81-й хвилині норвежець зробив рахунок 3:1 і фактично позбавив "вовків" шансів на очки.

Тріумфальний камбек Холанда і гол грудьми у відеоогляді матчу Вольфсбург – Борусія Д – 1:3

Холанд чомусь побіг святкувати гол до трибун суперника і показав у ворожий бік вказівний палець. Фанатка Вольфсбурга не знітилась, відповівши пальцем середнім.

Нагадаємо, Холанд понад місяць не грав через травму, але 20 хвилин на полі йому вистачило для 10-го гола в поточному сезоні Бундесліги.

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