Німеччина, Бундесліга, 13-й тур

Бохум – Фрайбург – 2:1

Голи: Польтер, 54, Пантовіч, 82 – Лінхарт, 52

Вольфсбург – Борусія Д – 1:3

Голи: Вегхорст, 2 – Джан, 33 (пен.), Мален, 55, Холанд, 81

Герта – Аугсбург – 1:1

Голи: Ріхтер, 40 – Грегоріч, 90+7

Гройтер Фюрт – Хоффенхайм – 3:6

Голи: Левелінг, 22, Тіллман, 46, Хргота, 68 – Бебу, 32, 62, 80, Рюттер, 40, 58, Майєргьофер, 66 (аг.)

Кельн – Борусія М – 4:1

Голи: Любічіч, 55, Ут, 77, Дуда, 78, Андерссон, 90+3 – Хофман, 74

Баварія – Армінія – 1:0

Гол: Сане, 71

Штутгарт вирвав перемогу у Майнца і покинув зону вильоту – шваби перервали тривалу безвиграшну серію

Незначна перевага Фрайбурга у першому таймі матчу з Бохумом ледь не завершилась голом у ворота гостей – Шлоттербек влучив у стійку. Одразу по перерві Лінхарт вивів Фрайбург вперед, та не пройшло і двох хвилин, як рурці зрівняли. Пантовіч наприкінці матчу завдав Фрайбургу третьої поразки поспіль і значно погіршив шанси на чемпіонство.

Вольфсбург шокував дортмундську Борусію вже на другій хвилині матчу, коли Вегхорст головою відкрив рахунок у матчі. В середині тайму Джан з пенальті відновив статус-кво. Після відпочинку Мален вивів "джмелів" вперед, помітивши, що Павао Перван вийшов далеко з воріт. А наприкінці матчу Холанд голом ознаменував своє повернення після травми.

Герта і Аугсбург розписали прикру для берлінців бойову нічию. "Стара дама" забивши під кінець першого тайму мужньо трималась до останнього, але на сьомій (!!!) доданій хвилині дала слабинку і втратила важливі три очки.

Найгірша команда Бундесліги – Гройтер Фюрт – забила у ворота Хоффенхайма в середині тайму. Хргота навісив з лівого флангу у штрафний майданчик і Левелінг вирішив пробити. М'яч оминув захисника, який стояв у нього на шляху і влетів у дальній кут воріт. За 10 хвилин Абіама міг зрівнювати, але влучив у стійку. Це відскок, за іронією долі, став початком гольової атаки для Хоффе. Рюттер промчав лівим флангом, прострілив на Бебу і рахунок знову став рівним. За трохи відзначився вже автор гольової передачі: після довгого розіграшу кутового м'яч прилетів йому на голову і гості вийшли вперед.

Вже перша ж контратака після перерви дозволила господарям забити: черговий навіс з лівого флангу і Тіллман вирівняв шанси команд на перемогу. Хоффенхайм розізлився і протягом чотирьох хвилин оформив два голи. Здавалось, питання щодо переможця знято. Але господарі не зупинялись і забили втретє. Аби остаточно заспокоїти Гройтер Фюрт Бебу під кінець тайму довів рахунок до непристойного, оформивши хет-трик.

Кельн на власному полі неочікувано розтрощив Борусію М і зрівнявшись за очками, обійшов її у турнірній таблиці.

В останньому матчі дня Баварія приймала Армінію. Білефельдці провели дуже пристойний перший тайм, практично не дозволивши баварцям нічого зробити. По перерві два вбивчих моменти змарнував Сане, якому бракувало точності. Зрештою на 71-й хвилині Лерою дозволили пробити з-за меж штрафного і він не схибив, поклавши сферу у дев'ятку. Цього Баварії виявилось достатньо, аби знову повернутись на вершину Бундесліги.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ