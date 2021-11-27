Дортмундська Борусія здолала Вольфсбург у матчі 13-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.

Дортмундці примудрились пропустити вже на 2-й хвилині. Баку жорстко прострілив у воротарський майданчик, а Вегхорст грудьми переправив м'яч у ворота. Борусія відігралась завдяки пенальті. Ройса підчепили, і Джан чітко виконав вирок.

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По перерві забивали лише "джмелі". Відзначилися літній новачок Мален і Холанд, який пропустив понад місяць через травму. Норвежцю вистачило 20 хвилин, щоб оформити гол та остаточно поховати надії Вольфсбурга на очки.