Тріумфальний камбек Холанда і гол грудьми у відеоогляді матчу Вольфсбург – Борусія Д – 1:3
27 листопада 19:16 - Читать на русском
Дортмундська Борусія здолала Вольфсбург у матчі 13-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.
завершено
Емре Джан 33’
Доніелл Мален 55’
Ерлінг Холанд 81’
33’ Емре Джан
55’ Доніелл Мален
81’ Ерлінг Холанд
Дортмундці примудрились пропустити вже на 2-й хвилині. Баку жорстко прострілив у воротарський майданчик, а Вегхорст грудьми переправив м'яч у ворота. Борусія відігралась завдяки пенальті. Ройса підчепили, і Джан чітко виконав вирок.
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По перерві забивали лише "джмелі". Відзначилися літній новачок Мален і Холанд, який пропустив понад місяць через травму. Норвежцю вистачило 20 хвилин, щоб оформити гол та остаточно поховати надії Вольфсбурга на очки.
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