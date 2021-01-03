Керівництво "червоних дияволів" і тренер Уле Гуннар Сульшер дещо охололи до Джейдона Санчо, повідомляє Mirror.

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Англійський клуб неабияк роздратувала поведінка Борусії Д, яка минулого літа так і не знизила ціну у 120 млн євро на вінгера. Посередня форма Санчо у поточному сезоні (18 матчів, 4 голи та 8 асистів) лише додала скептицизму перед наступними спробами. Сульшер готовий перемкнутися з Джейдона на іншу суперзірку "джмелів" – Ерлінга Холанда. Норвежець зберіг божевільну результативність (14 матчів, 17 голів та 3 асисти) і нібито має клаусулу, яка складає 100 млн євро.

Додамо, що Холанда сватають і в інші топ-клуби – Челсі, Реал та Барселона. Контракт форварда з Борусією Д розрахований до червня 2024 року.

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