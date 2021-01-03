Руководство "красных дьяволов" и тренер Уле Гуннар Сульшер несколько охладели к Джейдону Санчо, сообщает Mirror.

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Английский клуб изрядно раздражало поведение Боруссии Д, которая прошлым летом так и не снизила цену в 120 млн евро на вингера. Посредственная форма Санчо в текущем сезоне (18 матчей, 4 гола и 8 ассистов) только добавила скептицизма перед следующими попытками. Сульшер готов переключиться с Джейдона на другую суперзвезду "шмелей" – Эрлинга Холанда. Норвежец сохранил сумасшедшую результативность (14 матчей, 17 голов и 3 ассиста) и якобы имеет клаусулу, которая составляет 100 млн евро.

Добавим, что Холанда сватают и в другие топ-клубы – Челси, Реал и Барселона. Контракт форварда с Боруссией Д рассчитан до июня 2024 года.

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