Сьогодні, 13 грудня, 59-річний менеджер у Турині провів таємну зустріч з одіозним агентом Міно Райолою, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Райола назвав реальних претендентів на Холанда

Сторони розмовляли щодо потенційних трансферів Ерлінга Холанда із Борусії Дортмунд і Поля Погба з Манчестер Юнайтед. Також обговорювались і інші гравці, за якими Барселона стежить. Варто також зауважити, що Лапорта має з Райолою чудові відносини вже не перший рік.

До слова, угода Погба з "червоними дияволами" завершить дію наприкінці поточного сезону. Контракт Холанда з "джмелями" розрахований до 2024-го, але вже цього літа у дію вступить клаусула, яка становить 75 млн євро.

"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій