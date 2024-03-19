У вівторок, 19 березня, Холанд не зміг завершити тренування у стані збірної Норвегії. Про це інформує інсайдер Сем Лі, посилаючись на норвезький телеканал TV2. Повідомляється, що форвард Ман Сіті накульгував, залишаючи тренувальне поле. Тепер його участь у товариських матчах проти Чехії та Данії.

"Він просто монстр": Холанд розкрив ім'я найважливішого для Ліверпуля гравця

Ерлінг покинув тренування зі стурбованим виразом обличчя. У нього виникли фізичні проблеми з фізичною підготовкою під час вправ із м'ячем. Водночас лікар збірної Норвегії в інтерв'ю зазначив, що у Холанда "немає проблем" зі здоров'ям.

31-го березня Манчестер Сіті має зіграти центральний матч 30-го туру АПЛ з Арсеналом.

"Програти Мессі – не найгірша річ у світі": капітан Ліверпуля здолав важку травму, йде за Золотим м'ячем, досі миє посуд