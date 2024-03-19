Во вторник, 19 марта, Холанд не смог завершить тренировку в стане сборной Норвегии. Об этом информирует инсайдер Сэм Ли, ссылаясь на норвежский телеканал TV2. Сообщается, что форвард Ман Сити прихрамывал, покидая тренировочное поле. Теперь его участие в товарищеских матчах против Чехии и Дании.

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Эрлинг покинул тренировку с обеспокоенным выражением лица. У него возникли физические проблемы с физической подготовкой во время упражнений с мячом. В то же время врач сборной Норвегии в интервью отметил, что у Холанда "нет проблем" со здоровьем.

31-го марта Манчестер Сити предстоит сыграть центральный матч 30-го тура АПЛ с Арсеналом.

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