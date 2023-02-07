Як інформує Kicker, рішення про призначення Матараццо головним тренером Хоффенхайма вже ухвалено. Саме цей 45-річний фахівець змінить звільненого Андре Брайтенрайтера на тренерському містку команди.

У Бундеслізі сталося шосте тренерське звільнення в сезоні

Повідомляється, що наразі керівництво клубу прагне легітимізувати процес призначення нового тренера, щоб Матараццо мав змогу керувати командою в матчі з Байєром у рамках 20 туру чемпіонату Німеччини. Ця зустріч відбудеться 11 лютого.

Наразі тренуваннями Хоффенхайма керують колишні помічники Брайтенрайтера – Франк Фрелінг і Даріус Шолтісік.

Згідно з джерелом, Матараццо досі мешкає в районі Лаймена, лише за кілька кілометрів від штаб-квартири Хоффенхайма в Цузенгаузені. У жовтні Пеллегріно був звільнений з посади головного тренера Штутгарта через незадовільні результати.

Уніон обійшов Баварію і очолив Бундеслігу, Борусія Д з дебютним голом Аллє розтрощила Фрайбург