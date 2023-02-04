У суботу у 19-му турі чемпіонату Німеччини відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 19-й тур

Айнтрахт – Герта – 3:0

Голи: Муані, 20 (п.), 28, Бута, 90+4

Борусія Д – Фрайбург – 5:1

Голи: Шлоттербек, 26, Адейємі, 48, Аллє, 51, Брандт, 70, Рейна, 82 – Хьолер, 45+1

Вилучення: Сільділлія, 17 (Фрайбург, друга жовта картка)

Бохум – Хоффенхайм – 5:2

Голи: Хофманн, 22, Фьорстер, 30, Асано, 40, Масовіч, 70, Брошінскі, 83 – Баумгартнер, 49, Даббур, 77

Уніон Берлін – Майнц – 2:1

Голи: Беренс, 32, Сібачо, 84 – Інгвартсен, 79 (п.)

Кельн – РБ Лейпциг – 0:0

Борусія М – Шальке – початок зустрічі о 19:30

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Герта на виїзді поступилась Айнтрахту. "Стара дама" продовжує падіння у зону вильоту – четверта поспіль поразка берлінців. Натомість "орли" перервали безвиграшну серію, забивши у ворота суперника три сухих голи і піднялись у топ-5 Бундесліги.

Чергову звитягу здобула дортмундька Борусія. Цього разу "джмелі" доволі неочікувало розтрощили свого конкурента – Фрайбург. Допомогло раннє вилучення суперника – Сільділлія протягом двох хвилин заробив два гірчичники і господарі майже півтора тайму володіли чисельною перевагою. Варто відзначити перший гол Аллє після повернення – івуарійський форвард тривалий час боровся з раком.

Бохум розбив Хоффенхайм. Рурці з Іваном Ордецем на борту (провів увесь матч) забили 5 голів, пропустивши два у відповідь, і покинули зону вильоту.

Уніон на класі здолав Майнц. Беренс у першому таймі вивів берлінців вперед, однак незадовго до завершення матчу Інгвартсен з пенальті відновив статус-кво. Господарі, однак, зуміли дотиснути суперника завдяки голу Сібачо і обійшли на вершині турнірної таблиці Баварію.

У ще одному матчі РБ Лейпциг втратив очки з Кельном, розписавши безгольову нічию.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ