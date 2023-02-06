Після поразки від Бохума з рахунком 2:5 Андре Брайтенрайтер був звільнений з посади головного тренера Хоффенхайма.

За останні півтора тижні Хоффенхайм двічі програв з великим рахунком: 1:4 Борусії М і 2:5 Бохуму. Ці поразки стали останньою краплею для клубного керівництва, яке вирішило звільнити Андре Брайтенрайтера з посади головного тренера. Про це інформує офіційний сайт клубу.

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Брайтенрайтер тренував Хоффенхайм 7 місяців – з липня 2022 року.

Після 19 зіграних турів команда посідає 14 місце в турнірній таблиці Бундесліги.

Ця тренерська відставка стала шостою в поточному сезоні чемпіонату Німеччини. Раніше своїх тренерів під час сезону змінили Штутгарт, РБ Лейпциг, Шальке, Байєр і Бохум.