Чемпіонати Німеччини 2020/21, 1-й тур

Айнтрахт – Армінія – 1:1

Голи: Сілва, 68 – Суку, 51

Вердер – Герта – 1:4

Голи: Зельке, 69 – Пекарік, 42, Лукебакіо, 45+2, Кунья, 62, Кордоба, 90

Кельн – Хоффенхайм – 2:3

Голи: Андерссон, 22, Дрекслер, 86 – Крамаріч, 4, 45+3 (пен), 90+2

Уніон – Аугсбург – 1:3

Голи: Бюльтер, 75 – Варгас, 41, Грегоріч, 82, Хан, 90

Штутгарт – Фрайбург – 2:3

Голи: Калайдзіч, 71 Вамангітука, 81 – Петерсен, 8, Саллаї, 26, Гріфо, 48

Армінія у дебютному матчі після повернення в Бундеслігу приїхала у гості до Айнтрахта. До перерви голів не забивали, а от на старті другого тайму команда з неіснуючого міста несподівано відкрила рахунок – це Суку (прізвище таке у людини) реалізував вихід віч-на-віч. Франкфуртці зрівняли на 68-й після подачі Костіча з лівого флангу та скидки Доста на лінію воротарського – її замкнув Андре Сілва. Це був останній гол у зустрічі.

Вердер у домашньому поєдинку проти Герти протримався до кінця першого тайму, поки не пропустив внаслідок прострілу Міттельштадта на дальню стійку – його замкнув Пекарік. У компенсований час перевагу берлінців подвоїв Лукебакіо, який вийшов віч-на-віч з Павленкою під кутом, а в середині другого тайму Кунья отримав передачу та потужно пробив з лівого краю штрафного – 0:3. Лише після цього гості збавили оберти, навіть дозволивши Вердеру забити гол престижу – це Зельке відзначився ударом головою. Втім, останнє слово залишилось за Гертою: на 90-й хвилині Кордоба отримав якісний пас з флангу від Лекі й переграв Павленку – 1:4.

Хоффенхайм приїхав у Кельн і вийшов уперед вже на 4-й хвилині зустрічі – це Крамаріч покарав голкіпера за невдалу передачу при розіграші від воріт. "Цапи" зрівняли на 22-й завдяки подачі Тільмана на ближню стійку та красивому замиканню Андерссона, але у компенсований час оборона господарів привезла собі пенальті – його реалізував Крамаріч. Хоффенхнайм тримав переможний рахунок до 86-ї хвилини, доки не пропустив внаслідок навісу зі штрафного та удару Дрекслера головою. Здавалося, що Кельн врятується від поразки, однак у компенсований час Крамаріч отримав передачу на лінію карного майданчика та розстріляв ворота – 2:3! Це був переможний гол.

Уніон приймав Аугсбург, також пропустивши наприкінці першого тайму: Фрамбергер отримав передачу на правим флангом та виконав подачу на лінію воротарського, а Варгас замкнув головою – 0:1. Бюльтер зрівняв рахунок на 75-й хвилині, розстрілявши ворота після передачі з лівого флангу в центр штрафного, однак Аугсбург у відповідь провів ще два голи. На 82-й точним ударом головою відзначився Грегоріч, а на 89-й господарів добив Хан.

Штутгарт повернувся в Бундеслігу і пропустив двічі за півгодини. На 8-й хвилині Петерсен відкрив рахунок, пробивши головою після подачі Саллаї з правого флангу, а на 26-й Саллаї зіграв на добиванні після стандарту та удару Петерсена п'яткою – 0:2. На початку другого тайму постріл Гріфо з центру карного майданчика довів рахунок до розгромного. Здавалося, що це кінець, однак на 75-й хвилині Калайдзіч перекинув голкіпера Фрайбурга, а на 81-й Вамангітука скоротив відставання Штутгарта до мінімуму – 2:3. Втім, на більше ветсфальців не вистачило.