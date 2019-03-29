Хоффенхайм вдома розгромив Байєр

Перший матч 27-го туру німецької Бундесліги між Хоффенхаймом та Байєром завершився важкою поразкою леверкузенців (4:1).

Хоффенхайм в разі поразки чи нічиї у матчі з Байєром дуже нашкодив би своїм єврокубковим абміціям, тому з перших хвилин зінсхаймці пішли у атаку. На 10-й хвилині це завершилось проривом Крамаріча по флангу та пасом на Бельфоділа, який з лінії штрафного пробив у лівий кут – 1:0. Через сім хвилин гості відігралися завдяки виграному підбиранню та красивій комбінації, яку ударом головою завершив Фолланд.

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Втім, на старті другого тайму Леверкузен посипався: на 51-й хвилині Свен Бендер зрізав м'яч у власні ворота, а на 61-й Бельфоділ з передачі Грілліча оформив дубль. Добив "фармацевтів" Крамаріч, який на 80-й хвилині разом з Бельфоділом вискочив 2-в-1 на голкіпера та пробив у дальній кут, встановивши остаточний рахунок – 4:1.

Таким чином, Хоффенхайм набрав 41 очко та піднявся на восьме місце в турнірній таблиці. Байєр залишився з 42 заліковими балами на сьомій позиції

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