toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ТРАНСФЕРИ ЖУНІОР МОРАЄС ЗБІРНА УКРАЇНИ

Хоффенхайм вдома розгромив Байєр

29 березня 23:22 60 Читать на русском
Хоффенхайм вдома розгромив Байєр
Хоффенхайм – Байєр – 4:1 / TSG Hoffenheim ‏

Перший матч 27-го туру німецької Бундесліги між Хоффенхаймом та Байєром завершився важкою поразкою леверкузенців (4:1).

10’ Ісхак Бельфоділ
51’ Свен Бендер
61’ Ісхак Бельфоділ
79’ Андрей Крамаріч
 
Кевін Фолланд 17’

Хоффенхайм в разі поразки чи нічиї у матчі з Байєром дуже нашкодив би своїм єврокубковим абміціям, тому з перших хвилин зінсхаймці пішли у атаку. На 10-й хвилині це завершилось проривом Крамаріча по флангу та пасом на Бельфоділа, який з лінії штрафного пробив у лівий кут – 1:0. Через сім хвилин гості відігралися завдяки виграному підбиранню та красивій комбінації, яку ударом головою завершив Фолланд.

Хоффенхайм оголосив ім'я тренера, який стане наступником Нагельсманна

Втім, на старті другого тайму Леверкузен посипався: на 51-й хвилині Свен Бендер зрізав м'яч у власні ворота, а на 61-й Бельфоділ з передачі Грілліча оформив дубль. Добив "фармацевтів" Крамаріч, який на 80-й хвилині разом з Бельфоділом вискочив 2-в-1 на голкіпера та пробив у дальній кут, встановивши остаточний рахунок – 4:1.

Таким чином, Хоффенхайм набрав 41 очко та піднявся на восьме місце в турнірній таблиці. Байєр залишився з 42 заліковими балами на сьомій позиції

Баварія хоче придбати Хавєрца – відома сума потенційного трансферу

Теги
Байєр Байєр Хоффенхайм Хоффенхайм Німеччина Хоффенхайм - Байєр
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Ігуаїн завершив кар’єру у збірній Аргентини
    Світ — 28 бер1160 Ігуаїн завершив кар’єру у збірній Аргентини
13
год
:
56
хв
Хетафе
14:00
Леганес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук