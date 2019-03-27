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Баварія хоче придбати Хавєрца – відома сума потенційного трансферу

15:09 276 Читать на русском
Баварія хоче придбати Хавєрца – відома сума потенційного трансферу
Кай Хавєрц / Nordphoto

Мюнхенська Баварія бажає підписати німецького таланта Байєра Кая Хавєрца.

Клуб з Мюнхена має намір підписати 19-річного футболіста збірної Німеччини в 2020 році. Однак Баварії доведеться заплатити не менше 75 млн євро, інформує Bild.

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У той же час в Байєрі вважають, що не варто вести переговори про перехід Хавєрца менш ніж за 100 млн євро.

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В поточному сезоні Кай Хавєрц в 26 матчах Бундесліги забив 10 голів і віддав 4 гольові паси.

Теги
Баварія Баварія Байєр Байєр Німеччина Кай Хавєрц Кай Хавєрц
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