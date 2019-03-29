Хоффенхайм дома разгромил Байер

Первый матч 27-го тура немецкой Бундеслиги между Хоффенхаймом и Байером завершился тяжёлым поражением леверкузенцев (4:1).

Хоффенхайм в случае поражения или ничьей в матче с Байером очень навредил бы своим еврокубковым абмициям, поэтому с первых минут зинсхаймцы пошли в атаку. На 10-й минуте это завершилось прорывом Крамарича по флангу и пасом на Бельфодиля, который с линии штрафной пробил в левый угол – 1:0. Через семь минут гости отыгрались благодаря выигранному подбору и красивой комбинации, которую ударом головой завершил Фолланд.

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Впрочем, на старте второго тайма Леверкузен посыпался: на 51-й минуте Свен Бендер срезал мяч в собственные ворота, а на 61-й Бельфодиль с передачи Гриллича оформил дубль. Добил "фармацевтов" Крамарич, который на 80-й минуте вместе с Бельфодилем выскочил 2-в-1 на голкипера и пробил в дальний угол, установив окончательный счёт – 4:1.

Таким образом, Хоффенхайм набрал 41 очко и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. Байер остался с 42 зачётными баллами и опустился на седьмую позицию.

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