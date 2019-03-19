Хоффенхайм оголосив ім'я тренера, який стане наступником Нагельсманна

Альфред Схройдер незабаром замінить Юліана Нагельсманна на тренерському містку Хоффенхайма.

Німецький клуб на офіційній сторінці у Twitter оголосив, що Альфред Схройдер стане головним тренером Хоффенхайма після того, як Юліан Нагельсманн покине клуб по завершенні поточного сезону.

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Наразі майбутній наставник Хоффе працює у тренерському штабі Аякса. До слова, Схройдер працював в структурі німецького клубу з 2015 по 2018 роки в якості помічника головного тренера.

Хоффенхайм підписав контракт з Альфредом, який розрахований до 30 червня 2022 року. Нагадаємо, Нагельсманн очолить РБ Лейпциг після сезону 2018/19

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