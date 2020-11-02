Уніон Берлін завітав у гості до Хоффенхайма. У першому таймі суперники обмінялись кількома ударами, але справді небезпечних моментів не було і команди пішли на перерву із нульовим рахунком.

У другій половині зустрічі господарі залишились у меншості – Роберт Сков сфолив у штрафному майданчику, за що рефері покарав його прямою червоною і одинадцятиметровим. Його реалізував Крузе – голкіперу не вдалось вгадати напрямок удару. Гравці Хоффенхайму не втрачали надії і на 80-й хвилині зуміли зрівняти рахунок. Даббур у штрафному майданчику отримав комфортну передачу від Адамяна, вийшов на ударну позицію і пробив під поперечину. Під завісу поєдинку Пох'янпало на добиванні дивом зумів запхати м'яч у ворота і вивів гостей уперед. Це засмутило господарів і на останніх секундах матчу вони пропустили ще один – відзначився Тойхерт. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Уніон Берліну – 1:3.

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