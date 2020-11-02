Унион Берлин приехал в гости к Хоффенхайму. В первом тайме соперники обменялись несколькими ударами, но действительно опасных моментов не было и команды ушли на перерыв с нулевым счетом.

Во второй половине встречи хозяева остались в меньшинстве – Роберт Сков сфолил в штрафной, за что рефери наказал его прямой красной и одиннадцатиметровым. Его реализовал Крузе – голкиперу не удалось угадать направление удара. Игроки Хоффенхайма не теряли надежды и на 80-й минуте сумели сравнять счет. Даббур в штрафной получил комфортную передачу от Адамяна, вышел на ударную позицию и пробил под перекладину. Под занавес поединка Похьянпало на добивании чудом сумел запихнуть мяч в ворота и вывел гостей вперед. Это расстроило хозяев и на последних секундах матча они пропустили еще один – отличился Тойхерт. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Униона Берлин – 1:3.

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