Німеччина, Бундесліга, 8-й тур

Айнтрахт – Уніон Берлін – 2:0

Голи: Гьотце, 12, Ліндстрьом, 42

Вилучення: Коло-Муані, 60 (Айнтрахт, друга жовта картка)

Вольфсбург – Штутгарт – 3:2

Голи: Мармуш, 23, Арнольд, 38, Герхард, 90+1 – Гірассі, 22, Мавропанос, 45+1

Кельн – Борусія Д – 3:2

Голи: Кайнц, 53, Тіггес, 56, Любічіч, 71 – Брандт, 31, Шмітц, 78 (аг.)

РБ Лейпциг – Бохум – 4:0

Голи: Вернер, 15, 53, Нкунку, 23 (п.), 85

Нереалізований пенальті: Нкунку, 63 (РБ Лейпциг)

Фрайбург – Майнц – 2:1

Голи: Грегоріч, 3, К'єре, 37 – Каріколь, 52

Вердер – Борусія М – початок матчу о 19:30

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Несподіваний лідер Бундесліги – Уніон – зазнав першої поразки в сезоні у Бундеслізі. Кривдником берлінців став Айнтрахт, який ще у першому таймі забив два голи. По перерві "орли" залишились у меншості, що, однак, не завадило їм довести матч до перемоги.

Сусіди в низині турнірної таблиці – Вольфсбург та Штутгарт – влаштували справжню перестрілку. В середині першого тайму команди протягом хвилини обмінялись голами. Згодом Арнольд вивів господарів вперед, однак за мить до свистка на перерву Мавропанос відновив статус-кво. Вже у доданий час Герхард вирвав перемогу для Вольфсбурга, що дозволило "вовкам" покинути зону вильоту.

Дортмундська Борусія продовжує втрачати очки. Цього разу команду Едіна Терзіча провчив Кельн. Господарі пропустили першими в середині першого тайму, але по перерві протягом двох хвилин забили двічі. Любічіч на екваторії другої сорокап'ятихвилинки практично позбавив "джмелів" шансів врятувати бодай очко. Не допоміг їм навіть автогол від Шмітца, адже щоб на щось розраховувати, треба було забивати самим. Однак не цього вечора – третя поразка Борусії в сезоні.

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