Цього дня українці чекали на три речі: чергову перемогу над окупантом, ремонт Запорізької АЕС і матч Армінія – Аусбург. Поєдинок між 14-ю та 15-ю командами Бундесліги мав дуже важливе значення, адже обидві ризикували провались у зону вильоту за підсумками туру. За таких умов можна було розраховувати на шалену гольову перестрілку з драмою на останніх хвилинах.

Зустріч розпочалася з акції на підтримку України:

The Bundesliga stands in solidarity with Ukraine, and wholeheartedly condemn any acts of war. #StandWithUkraine



All those who wish to, can donate towards our efforts to support Ukraine here: https://t.co/Pv8bnKvYBr pic.twitter.com/LvldTpyief