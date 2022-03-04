Армінія в рамках прем'єрного матчу 25-го туру Бундесліги зазнала поразки від Аугсбурга (0:1), серйозно нашкодивши своїм перспективам у боротьбі за виживання. Звіт читайте на "Футбол 24".

Цього дня українці чекали на три речі: чергову перемогу над окупантом, ремонт Запорізької АЕС і матч Армінія – Аусбург. Поєдинок між 14-ю та 15-ю командами Бундесліги мав дуже важливе значення, адже обидві ризикували провались у зону вильоту за підсумками туру. За таких умов можна було розраховувати на шалену гольову перестрілку з драмою на останніх хвилинах.

Зустріч розпочалася з акції на підтримку України:

The Bundesliga stands in solidarity with Ukraine, and wholeheartedly condemn any acts of war. #StandWithUkraine



All those who wish to, can donate towards our efforts to support Ukraine here: https://t.co/Pv8bnKvYBr pic.twitter.com/LvldTpyief — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) March 4, 2022

Втім, даний перформанс став найкращою подією у матчі. В першому таймі футболісти голів не забивали, та і моментів виникало обмаль, а другий виявився ще менш видовищним. Аусбург виглядав трішечки гостріше – за що й був винагороджений голом Каліджурі на 50-й хвилині. Саме цей гол і вирішив долю зустрічі. Гості відсвяткували мінімальну перемогу.

Таким чином, Аугсбург набрав 26 очок, піднявшись на 14-ту позицію в турнірній таблиці Бундесліги й відірвавшись від зони перехідних матчів на 3 залікових бали. Крім того, команда перервала 3-матчеву безвиграшну серію в чемпіонаті. Армінія з 25 пунктами опустилася на 15-ту сходинку.

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