Німеччина. Бундесліга, 25 тур

Баварія – Байєр – 1:1

Голи: Зюле, 18 – Мюллєр, 36 (аг)

Вольфсбург – Уніон – 1:0

Гол: Авонії, 25 (аг)

РБ Лейпциг – Фрайбург – 1:1

Голи: Анхеліньо, 90 – Деміровіч, 38

Бохум – Гройтер Фюрт – 2:1

Голи: Ляйч, 35, Лосілья, 71 – Белла-Котчап, 64 (аг)

Герта – Айнтрахт – 1:4

Голи: Зельке, 61 – Кнауфф, 17, Тута, 48, Ліндстрьом, 56, Борре, 63

Бундесліга продовжує підтримувати Україну у війні з Росією. Баварія виставила кутові прапорці у виглядів прапору України, фани РБ Лейпциг вивісили синьо-жовті банери, а Вольфсбург у центральному колі та на футболках (замість лого Фольксвагена) намалював знак миру.

У головному матчі німецького вікенду Баварія приймала Байєр. Мюнхенці, звичайно, більше атакували, але кращі моменти створювали гості. Баварія відкрила рахунок після кутового – Зюле добив після хаосу. Байєр зрівняв також після стандарту, коли Мюллєр зрізав м'яч у свої ворота.

Леверкузен мав ще кілька хороших шансів до перерви, але забити не зумів. У другому таймі команди не реалізували жодної нагоди і розійшлися нічиєю. Баварія залишилася лідером з 9 очками гандикапу, а Байєр йде третім.

Герта продовжує падіння. "Big City Club" набрав 2 очки за 8 матчів після зимової паузи. Сьогодні берлінці отримали розгром від Айнтрахта, даруючи голи після жахливих помилок. Франкфурт забив три, потім один пропустив, але закріпив перевагу четвертим. Герта в зоні вильоту, Айнтрахт – в середині таблиці.

Лейпциг, який набрав хід під керівництвом Доменіко Тедеско, ледь врятувався проти прямого конкурента. РБ мінімально програвав Фрайбургу, але на останній хвилині Анхеліньо зрівняв рахунок. Лейпциг не випав з топ-4 Бундесліги. Безнадійний Гройтер Фюрт залишається на останньому місці після поразки від Бохума. Вольфсбург завдяки автоголу переграв Уніон і комфортно відірвався від небезпечної зони.

Росія напала на Україну: Ахметов назвав Путіна воєнним злочинцем, фани Олександрії проти окупанта в Херсоні (LIVE)