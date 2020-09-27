Чемпіонат Німеччини 2020/21, 2-й тур

Хоффенхайм – Баварія – 4:1

Голи: Бічакчіч, 16, Даббур, 26, Крамаріч, 77, 90+2 (пен) – Кімміх, 36

Фрайбург – Вольфсбург – початок о 19:00

Баварія після поєдинку за Суперкубок УЄФА провела невеличку ротацію, на матч проти Хоффенхайма залишивши поза основою Лєвандовскі та Горецку. Здавалося, що в Зінсхаймі чемпіон здобуде спокійну перемогу, однак до 24-ї хвилини "рекордмайстер" горів з рахунком 0:2 – спочатку Бічакчіч замкнув подачу з кутового, а потім Гейгер перекинув Нойєра при виході віч-на-віч. На 36-й Баварія прокинулась, відквитавши один гол завдяки шедевральному пострілу Кімміха з дистанції, але в компенсований час мюнхенці могли пропустити втретє – це Крамаріч, накрутивши Боатенга на лівому краю штрафного, пробив у ближню дев'ятку, однак Нойєр перевів м'яч у поперечку.

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По перерві Баварія та Хоффенхайм обмінялися моментами Даббура (пробив у Ноєра і над воротами) та Зіркзеє (поцілив у поперечину). На 57-й хвилині Ганс-Дітер Флік кинув у бій Лєвандовскі та Горецку, але в середині другого тайму команди чомусь обходились без серйозної гостроти. Тишу порушив Крамаріч, який на 77-й хвилині отримав передачу від Бебу й з правого краю штрафного пробив у дальній кут – 3:1! У відповідь Мюнхен нічого цікавого не організував, а на 90-й хвилині прохід Бебу крізь трьох захисників завершився фолом з боку Нойєра та пенальті у ворота "червоних". Крамаріч впевнено його реалізував – 4:1!

Це був останній гол у зустрічі, який зафіксував першу за 9 місяців поразку Баварії. Примітно, що перемога Хоффенхайма була здобута під керівництвом племінника Уле Хьонесса – Себастьяна.

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