Ходжсон: Сподіваюсь, Стерлінг віддячить мені поганою грою

Головний тренер Кристал Пелас Рой Ходжсон відзначив гру Рахіма Стерлінга напередодні зустрічі з Манчестер Сіті.

"Стерлінг завжди був чудовим гравцем. Він наполегливо працював, і в більшості випадків здійснював хороші ривки. Я пам'ятаю, у виїзному матчі проти Швейцарії Стерлінг грав позаду нападників, як він це робив в Ліверпулі, і був чудовий.

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Я незадоволений рівнем критики, під яким перебував Стерлінг, і увагою, яку до нього виявляли в соціальних мережах і медіа. Думаю, важливо те, що всім їм не вдалось порушити його впевненість у собі, він не переставав вірити у свої здібності. Зараз Рахім грає за команду, яка створює багато моментів, і коли Стерлінг виходить на правильні позиції, то може забивати голи.

Я хвалю Стерлінга в надії, що він віддячить мені, зігравши сьогодні дуже погано", – поділився Ходжсон в коментарі Sky Sports.

Зазначимо, що матч Крістал Пелас – Манчестер Сіті відбудеться сьогодні о 19:30.

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