Гвардіола анонсував повернення конкурента Зінченка та ще двох зірок Манчестер Сіті після травм

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився приємними новинами із лазарету "містян".

"Де Брюйне повернувся, Джон Стоунз тренувався з командою в останні три дні. Менді також вже почувається добре, але ще не повністю готовий до повноцінного повернення на поле.

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Манчестер Сіті не стане змінюватись, і я не зміню думки щодо своєї команди. Ми зосередимося на поліпшенні гри і перемогах", – цитує Гвардіолу офіційний твіттер Манчестер Сіті.

Нагадаємо, наступний матч Манчестер Сіті проведе з Крістал Пелас 19 жовтня, початок гри о 19:30.

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