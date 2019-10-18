toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ШАХТАР - КОЛОС ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Гвардіола анонсував повернення конкурента Зінченка та ще двох зірок Манчестер Сіті після травм

16:43 31 Читать на русском
Гвардіола анонсував повернення конкурента Зінченка та ще двох зірок Манчестер Сіті після травм
Хосеп Гвардіола / Reuters

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився приємними новинами із лазарету "містян".

 

"Де Брюйне повернувся, Джон Стоунз тренувався з командою в останні три дні. Менді також вже почувається добре, але ще не повністю готовий до повноцінного повернення на поле.

Агент Зінченка натякнув на можливий трансфер свого клієнта до Серії А

Манчестер Сіті не стане змінюватись, і я не зміню думки щодо своєї команди. Ми зосередимося на поліпшенні гри і перемогах", – цитує Гвардіолу офіційний твіттер Манчестер Сіті.

Нагадаємо, наступний матч Манчестер Сіті проведе з Крістал Пелас 19 жовтня, початок гри о 19:30.

Ярмоленко проти екс-зірки УПЛ, Рив'єра для ПСЖ, дербі Борусій і нетлінна класика на Альбіоні: топ-5 матчів євровікенду

blog_ava
УЄФА назвав ключового та найперспективнішого гравців збірної України
08:48
6428
Теги
Кевін де Брюйне Кевін де Брюйне Джон Стоунз Джон Стоунз Бенжамен Менді Бенжамен Менді Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Крістал Пелас - Манчестер Сіті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Шахтар – Колос: анонс матчу УПЛ
    Україна — 08:004878 Шахтар – Колос: анонс матчу УПЛ
2
год
:
11
хв
Шахтар
19:00
Колос
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук