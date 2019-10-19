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Ходжсон: Надеюсь, Стерлинг отблагодарит меня плохой игрой

17:22 9 Читати українською
Ходжсон: Надеюсь, Стерлинг отблагодарит меня плохой игрой
Рой Ходжсон / официальный сайт АПЛ

Главный тренер Кристал Пэлас Рой Ходжсон отметил игру Рахима Стерлинга накануне встречи с Манчестер Сити.

 

"Стерлинг всегда был замечательным игроком. Он упорно трудился, и в большинстве случаев совершал хорошие рывки. Я помню, в выездном матче против Швейцарии Стерлинг играл позади нападающих, как он это делал в Ливерпуле, и был великолепен.

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Я недоволен уровнем критики, под которым находился Стерлинг, и вниманием, которое к нему проявляли в социальных сетях и медиа. Думаю, важно то, что всем им не удалось нарушить его уверенность в себе, Стерлинг не переставал верить в свои способности. Сейчас Рахим играет за команду, которая создает много моментов, и когда Стерлинг выходит на правильные позиции, то может забивать голы.

Я хвалю Стерлинга в надежде, что он отблагодарит мне, сыграв сегодня очень плохо", – поделился Ходжсон в комментарии Sky Sports.

Отметим, что матч Кристал Пэлас – Манчестер Сити состоится сегодня в 19:30.

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Кристал Пэлас - Манчестер Сити Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг Манчестер Сити Манчестер Сити Кристал Пэлас Кристал Пэлас Англия Рой Ходжсон Рой Ходжсон
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