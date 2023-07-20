Нападник Панатінаїкоса Себастьян Паласіос зазнав "отруйної" критики після поразки "зелених" у контрольному матчі з Райо Вальєкано (0:1). Як інформує News PAO, аргентинець грає на позиції, на якій зобов'язаний забивати. Незважаючи на свою активність, він не зробив головного – не забив.

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"ПАО не вистачає якості в атаці: Іоаннідіс вибув через травму, а у Шпорара проблеми з реалізацією. Не у формі перебуває і Бернард – він був переведений на лівий фланг атаки через свою погану гру в останніх товариських матчах. На кого в цій ситуації зриваються вболівальники в соцмережах? На Паласіоса.

Що більше команда виграє, то спокійніше вона може проводити передсезонку. Але довгі роки без чемпіонського титулу роблять свою справу: на команду обрушується отруйна критика навіть після поразок у товариських матчах. Упущене чемпіонство після переваги у 8 очок над АЕК у грудні залишило глибокі рани... Себастьян Паласіос дійсно не забив, але назвати його гру байдужою неправильно.

Команда все ще шукає варіанти, як зробити Вербича, Кляйнхейлера, Манчіні, Джурічіча, Бернарда та Вільєну ефективними та корисними в одному рівнянні", – зазначив фанатський сайт Панатінаїкоса".

Матч СК Дніпро-1 – Панатінаїкос відбудеться 25 липня.

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